صدمة لمنتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي

أول تعليق من عمر مرموش بعد فوز مصر على زيمبابوي بأمم أفريقيا

نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم الأفريقية

"علشان حسام وصلاح".. أول تعليق من مؤمن زكريا بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

تعرض منتخب مصر لصدمة بعد الفوز على منتخب زيمبابوي في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أصيب لاعبين من الفريق خلال المباراة,

وأكد طبيب المنتخب الوطني أن مصطفى محمد ومحمد حمدي تعرضا لكدمات خلال المباراة.

وأوضح أنهما سيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية في الساعة المقبلة.

وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب زيمبابوي بهدفين دون رد.