صدمة لمنتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي
كتب : مصراوي
تعرض منتخب مصر لصدمة بعد الفوز على منتخب زيمبابوي في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أصيب لاعبين من الفريق خلال المباراة,
وأكد طبيب المنتخب الوطني أن مصطفى محمد ومحمد حمدي تعرضا لكدمات خلال المباراة.
وأوضح أنهما سيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية في الساعة المقبلة.
وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب زيمبابوي بهدفين دون رد.
🚨 | أكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر الأول، أن مصطفى محمد ومحمد حمدي لاعبىّ المنتخب تعرضا لكدمات خلال مباراة زيمبابوي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي انتهت بفوز منتخب مصر 2-1 ، وسيخضعان لمزيد من الفحوصات خلال الساعات… pic.twitter.com/ywBObeJu50— EFA.eg (@EFA) December 22, 2025