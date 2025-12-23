مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

صدمة لمنتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي

كتب : مصراوي

03:17 ص 23/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (8) (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (9) (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (5) (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    حسام حين (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (2) (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    احتفال عمر مرموش (3)
  • عرض 20 صورة
    مرموش (4)
  • عرض 20 صورة
    احتفال عمر مرموش (1)
  • عرض 20 صورة
    مرموش (1)
  • عرض 20 صورة
    احتفال عمر مرموش (2)
  • عرض 20 صورة
    احتفال عمر مرموش (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    احتفال عمر مرموش (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    احتفال عمر مرموش (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا
  • عرض 20 صورة
    مصطفي محمد من جلسة تصوير منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض منتخب مصر لصدمة بعد الفوز على منتخب زيمبابوي في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أصيب لاعبين من الفريق خلال المباراة,

وأكد طبيب المنتخب الوطني أن مصطفى محمد ومحمد حمدي تعرضا لكدمات خلال المباراة.

وأوضح أنهما سيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية في الساعة المقبلة.

وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب زيمبابوي بهدفين دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إصابة مصطفى محمد إصابة محمد حمدى منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله