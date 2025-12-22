إعلان

بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة.. وتحذيرات من هذه الظاهرة

كتب : أحمد العش

09:47 م 22/12/2025

برودة الطقس

كتب- أحمد العش:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها منذ قليل على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، من استمرار الأجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر، مع دفء نسبي خلال النهار، وطقس شديد البرودة ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن شبورة مائية قد تظهر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة على بعض المناطق، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع احتمال أن تكون الأمطار متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين.

وأكدت الأرصاد، على أهمية متابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الدافئة خلال فترات الصباح والمساء، مع الالتزام بتعليمات السلامة المرورية أثناء الشبورة والأمطار.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد

أعراض الإنفلونزا الخطرة لدى الأطفال.. متى تقلق؟

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا

