ترامب: قرار الرئيس الفنزويلي اللعب بقوة سيكون قراره الأخير



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو حر تماما في التصرف، لكن أي قرار من جانبه اللعب بقوة سيكون قراره الأخير.

أضاف ترامب: "بإمكانه فعل ما يشاء لدينا أسطول ضخم، هو الأكبر على الإطلاق، وبالتأكيد الأكبر في أمريكا الجنوبية".

تابع ترامب: "بإمكانه فعل ما يشاء، أيا كان قراره فسيكون مقبولا، إلا إذا قرر اللجوء إلى أساليب متشددة، فستكون تلك آخر مرة يتمكن فيها من ممارسة هذه الأساليب".

كان ترامب قد أعلن سابقا أن بلاده ستبدأ قريبا عملية برية في فنزويلا، وأن واشنطن تريد توجيه ضربات أوسع ضد عصابات المخدرات بأمريكا اللاتينية لا تقتصر على فنزويلا فقط.

وفي خطوة تعد سابقة قانونية وسياسية مثيرة للجدل، أكد ترامب، أن الولايات المتحدة ستحتفظ لنفسها بالنفط الذي تمت مصادرته من ناقلات فنزويلية في المياه الدولية.

وبرر الرئيس الأمريكي ذلك بأنه يأتي من ضمن "جهود مكافحة التهريب وتهريب المخدرات"، وفقا لروسيا اليوم.