أطعمة تحميك من أمراض الكبد- تناولها فورا

كتب : أسماء مرسي

02:30 ص 18/11/2025

أوضحت الدكتورة نوريا ديانوفا، المديرة التنفيذية لمركز بحوث التغذية الصحية وأخصائية التغذية وأمراض الكبد الروسية، أن اختيار الأطعمة المناسبة يؤدي دورا محوريا في دعم صحة الكبد والحد من تطور أمراضه، خاصة الكبد الدهني.

وتابعت "نوريا" أن وجبة الفطور يمكن أن تكون مغذية وسهلة التحضير، مثل عجة البيض المخفوق مع الفاصوليا الخضراء، ويتم طهي الفاصوليا المجمدة بهدوء قبل إضافة البيض المخفوق مع أو بدون الحليب، ويمكن تقديم الوجبة مع خبز الحبوب الكاملة لزيادة محتوى الخضار والألياف، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كما شددت على أهمية الزيوت النباتية في تحسين وظائف الكبد وتنشيط تدفق الصفراء، ما يساعد في الوقاية من الكبد الدهني.

وأضافت: "أنصح بتناول ملعقة صغيرة من الزيت النباتي يوميا، ويمكن إضافتها للعصيدة أو السلطة أو أي طبق جانبي".

وأشارت إلى أن استبدال اللحوم الحمراء ببدائل نباتية يسهم في تقليل الاعتماد على أدوية الكبد المكلفة، إذ توفر المنتجات النباتية الحديثة، مثل الحليب واللحوم النباتية كمية جيدة من البروتين النباتي والألياف والفيتامينات.

وذكرت نماذج لوجبات مناسبة لمرضى الكبد:

الغداء: كرات لحم نباتية مع الشعير واليقطين.

العشاء: كبد الدجاج أو الديك الرومي مع الخضروات الورقية.

كما شددت على أن نقص البروتين يعد من أبرز المشكلات الغذائية لدى مرضى الكبد، داعية إلى التركيز على المصادر النباتية الغنية بالبروتين لتعزيز صحة الكبد ودعم وظائفه الحيوية.

