5 فوائد للماء على صحة الجسم

الماء عنصرًا أساسيًا للحياة، فهو لا يروي العطش فحسب، بل يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم ووظائفه الحيوية.

إليك أبرز فوائده وفق "هيلث لاين":

ترطيب الجسم وتنظيم الحرارة

يساعد الماء على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية ويمنع الجفاف، خاصة في الطقس الحار أو أثناء ممارسة الرياضة.

تحسين وظائف الكلى

شرب كميات كافية من الماء يساعد على طرد السموم من الجسم عن طريق البول، مما يقلل خطر تكون الحصى في الكلى.

دعم الهضم ومنع الإمساك

الماء يسهل حركة الأمعاء ويساعد في امتصاص المغذيات، مما يساهم في عملية هضم صحية ومتوازنة.

تعزيز نضارة البشرة

الترطيب الجيد يمنح البشرة مظهرًا مشرقًا ومرنًا، ويقلل من ظهور الجفاف والخطوط الدقيقة.

زيادة النشاط والتركيز

نقص الماء في الجسم يؤدي إلى الشعور بالتعب والدوخة، بينما الترطيب الجيد يحافظ على الطاقة والانتباه طوال اليوم.