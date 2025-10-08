4 علامات تحذيرية لأمراض القلب.. لا تتجاهلها

كتب - محمود عبده :

يتجاهل الكثيرون علامات تحذيرية لأمراض القلب قد تشير إلى حالات طبية طارئة تحتاج إلى اهتمام عاجل.

وفقًا لموقع "هيلثي"، هناك4 علامات رئيسية يجب الانتباه إليها فورًا، إذ قد تكون دليلاً على نوبة قلبية أو مشاكل صحية خطيرة في القلب.

1- ضيق التنفس

قد يصاحب ضيق التنفس ألمًا في الصدر أو يظهر منفردًا، سواء أثناء الراحة أو بعد مجهود بسيط، مما قد يدل على ضعف عضلة القلب أو انسداد في الشرايين.

2 -عدم انتظام ضربات القلب أو خفقان القلب

الشعور بأن القلب ينبض بسرعة أو بشكل غير منتظم مع تخطي نبضات يشير إلى خلل كهربائي في القلب.

3- ألم ينتشر إلى الذراعين أو الكتف أو الرقبة أو الفك

الألم الذي يبدأ في الصدر ثم ينتقل إلى أماكن أخرى، خاصة الجانب الأيسر من الجسم، يشكل علامة مقلقة، كما يمكن أن يظهر الألم في الظهر، لا سيما عند النساء.

4 - ألم أو ضغط في منتصف الصدر

يشعر المصاب بضغط، ضيق، امتلاء، أو ألم في منتصف الصدر قد يستمر لبضع دقائق أو يختفي ويعود مجددًا، وهذا العرض هو من أبرز علامات النوبة القلبية.

اقرأ أيضًا:

لماذا عليك وضع كرة تنس في حقيبتك على متن الطائرة؟

خطفت الأنظار.. 3 صور ومعلومات عن إطلالة هاجر الشرنوبي

5 فيتامينات ضرورية للمرأة بعد الأربعين.. تعرفي عليها

مشروبات طبيعية قد تقي من تراكم الدهون في الكبد.. تعرف عليها

أعراض تنذر بنقص فيتامين ب 12 في الجسم.. لا تتوقعها

