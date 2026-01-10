إعلان

وفاة عامل بـ"الأرصاد الجوية" في حادث انفجار بالون.. والهيئة تنعيه

كتب : أحمد عبدالمنعم

07:55 م 10/01/2026

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

نعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أشرف عبدالمنعم محمد راصد جوي بالهيئة والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله وواجبه المهني بمحطة الرصد الجوي بمرسى مطروح.

وأصدرت وزارة الطيران المدني منشورًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أوضحت فيه تفاصيل حادث وقع أثناء تحضيرات إطلاق بالون لرصد طبقات الجو العليا، بأحد المواقع التابعة للهيئة بالقرب من مطار مرسى مطروح.

وأفادت الوزارة، بأن الحادث نجم عن عطل فنى مفاجئ في جهاز الهيدروجين المستخدم في عملية الإطلاق، ما أدى إلى انفجار الجهاز أثناء تنفيذ الأعمال الفنية. وأسفر الحادث، عن وفاة أحد العاملين بالهيئة، والذى يشغل وظيفة فنى أرصاد جوية، متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

11

وأكدت الوزارة أنه تم التعامل مع الواقعة فور حدوثها والسيطرة عليها بشكل عاجل، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع التحقيقات بالتنسيق مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية، للوقوف على الأسباب والملابسات بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وشددت على أن الحادث لم يؤثر على حركة التشغيل بمطار مرسى مطروح، كما لم تتعرض أى من المنشآت المجاورة لأى أضرار، مؤكدة أن جميع العمليات بالمطار تسير بصورة طبيعية وآمنة.

وفاة راصد جوي هيئة الأرصاد انفجار جهاز هيدروجين

