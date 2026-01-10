كتب- محمد لطفي:

تصوير- هاني رجب:

أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن سعادته بافتتاح متحف فاروق حسني.

وقال هنو خلال كلمته في افتتاح المتحف: إن فاروق حسني ليس مجرد اسم ولكنه نسق ونهج وكيان كبير جدا في الحياة الثقافية، ومن منصبي هذا أقولها وبكل صراحة إأن الفنان فاروق حسني صعّبها علينا جدا، وذلك من خلال المحبة الكبيرة والنهج الرائع في الثقافة المصرية والإقليمية والدولية.

وأضاف هنو: إننا اليوم نحتفل بمتحف كبير وبؤرة ثقافية ومعرفية كبيرة، سوف تخدم قطاعا كبيرا جدا من طلاب الفنون والبحث العلمي في مختلف مجالات الفنون التشكيلية والبصرية، واليوم نحتفل أيضا بعملية التشابك والتكاملية الكبيرة بين المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية الموجودة داخل الدولة والتي اتمنى أن تكون عمل صالح يتفشى في جميع انحاء مصر محافظاتها وأقاليمها.

وقد وجه الدكتور أحمد فؤاد هنو الحديث إلى الفنان فاروق حسني قائلا إن الحديث عنك قليل جدا، وأقولك لك أنك زرعت كما كبيرا من المحبة الرائعة التي نتغذى عليها جميعا إلى يومنا هذا، وأتمنى لك دائم المحبة والتوفيق.

وانطلق منذ قليل حفل افتتاح متحف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وذلك بمقر المتحف الكائن في شارع العزيز عثمان بمنطقة الزمالك بالقاهرة، بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين والمثقفين والشخصيات العامة.

وتوافد عدد كبير من نخبة المجتمع، على رأسهم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، وجمال مبارك، ورجل الأعمال نجيب ساويرس وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية وغيرهم.

ويضم المتحف مجموعة من أعمال فاروق حسني الفنية، إلى جانب مقتنيات مختارة لأعمال بعض الفنانين المصريين والعالميين، فضلًا عن مكتبة تحتوي على كتب نادرة في مختلف فروع المعرفة، وقاعة مخصصة لعرض الأفلام التسجيلية.

ويعد متحف فاروق حسني الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقدّم عرضًا متخصصًا ومتكاملًا لفنون التجريد، إلى جانب عرض مجموعة مختارة من مقتنيات عدد من كبار الفنانين المصريين والعالميين، في تجربة متحفية تجمع بين الفن المصري المعاصر والمدارس الفنية العالمية.

ويأتي افتتاح متحف فاروق حسني في إطار حرص مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون على دعم الحركة الثقافية والفنية في مصر، وتخليد المسيرة الإبداعية والفنية لأحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري والعربي، والذي ترك بصمة واضحة في المشهد الثقافي المصري على مدار عقود طويلة، سواء من خلال أعماله الفنية أو أدواره الثقافية والإدارية.