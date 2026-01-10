انهيار وبكاء ميرنا وليد أثناء حديثها عن عائلتها.. فيديو

حلت الفنانة ميرنا وليد ضيفة على برنامج "ورقة بيضا" تقديم الإعلامية يمنى بدراوي والمعروض على قناة "النهار".

تحدثت ميرنا عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، والسر وراء ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة؟.

وبسؤالها من قبل الإعلامية يمى بدراوي: "أي اتنين متجوزين بيمروا بمطبات بتعدوها ازاي؟"، ردت عليها ميرنا وليد وقالت: "بالعقل والصبر، بأنك تعدي ساعات حاجات كتير، عشان تحسي ان الأسرة هي أسرة وعشان تخلي عيالك ميعشوش اللي عشته".

ولم تتمالك ميرنا وليد نفسها وأجهشت في البكاء وسط تأثرها بحديثها عن عائلتها.

اخر مشاركات ميرنا وليد الفنية

كانت آخر مشاركات ميرنا في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قيد عائلي" عام 2019، وشاركها البطولة كل من ميرفت أمين، الراحل عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة.

اقرأ أيضا:

الحزن يخيم على فيروز في جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة (صور)

محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"