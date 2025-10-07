كيف تحافظ على صحة قلبك؟.. 3 خطوات تصنع الفارق

لا يزال مرض القلب يحتل المرتبة الأولى بين أسباب الوفاة على مستوى العالم، متسببا في ملايين الوفيات سنويا.

لكن المفاجأة أن العديد من هذه المخاطر يمكن الوقاية منها بخطوات بسيطة وواعية تتعلق بنمط حياتنا اليومي.

ووفقا لموقع Healthline، إليك نصائح ذهبية للحفاظ على قلبك، ترتكز على الوقاية والتغيير المستدام.



1- الوقاية

تعد أمراض القلب، مثل تصلب الشرايين، أحيانا صامتة، إذ تتطور دون أعراض واضحة حتى مراحل متقدمة.

لذلك، تعتبر الفحوصات الدورية ضرورية جدا، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب.

المتابعة المنتظمة لقياس ضغط الدم والكوليسترول قد تبدو روتينية، لكنها تلعب دورا أساسيا في الوقاية من مضاعفات قد تهدد حياتك مستقبلا.



2- اعتماد أسلوب حياة صحي

لا يتطلب الحفاظ على قلب سليم تغييرات جذرية بين ليلة وضحاها، بل يكفي اعتماد عادات يومية صحية ومستدامة.

تناول وجبات متوازنة، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع، والتحكم في التوتر، والابتعاد التام عن التدخين، كلها عوامل رئيسية لحياة صحية وقلب قوي.



3- تغييرات بسيطة تساوي نتائج كبيرة

حتى أبسط التعديلات، مثل استبدال المشروبات الغازية بالماء، أو اختيار السلالم بدلا من المصعد، تحدث فرقا كبيرا عند الاستمرار عليها.

اقرأ أيضا:

3 توابل شهيرة قد تقلل من فعالية بعض الأدوية.. احذرها

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول لحم العصافير؟.. إجابة غير متوقعة

تظهر فجأة.. حسام موافي يكشف علامة خطيرة تسبب كارثة صحية



كيف يؤثر تناول البطيخ على صحة القلب والأوعية الدموية؟

5 أدوات منزلية شائعة تدمر الذاكرة وتبطئ نشاط الدماغ