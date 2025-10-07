إعلان

6 فوائد غير متوقعة لقشور البرتقال.. منها تقوية المناعة ومحاربة السرطان

كتبت- أسماء العمدة:

03:00 م 07/10/2025

البرتقال

رغم أن معظم الناس يتخلصون من قشور البرتقال بعد تناول الثمرة، إلا أن هذه القشور تحتوي على كنز من الفوائد الصحية التي قد تساهم في الوقاية من بعض الأمراض وتعزيز المناعة بشكل ملحوظ، وفقا لـ healthline.

1- تقوي جهاز المناعة
قشور البرتقال غنية بفيتامين "C" ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتساعد في مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا خاصة في فصل الشتاء.


2- تحسن الهضم وتقلل الغازات
تحتوي على ألياف طبيعية تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، ما يقلل من الشعور بالانتفاخ والغازات بعد الوجبات.

3- تساهم في خفض الكوليسترول
أن المركبات النباتية الموجودة في قشور البرتقال، مثل "الفلافونويد"، تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يحمي القلب من الأمراض.

4- تحارب الالتهابات
تحتوي القشور على مواد طبيعية مضادة للالتهاب تعمل على تهدئة الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل التهابات المفاصل.

5- تساعد في فقدان الوزن
الألياف الموجودة بها تعزز الإحساس بالشبع وتقلل من الشهية، ما يجعلها خيارا طبيعيا لمن يسعون لإنقاص أوزانهم بطريقة صحية.

6- تقي من السرطان
وهنا المفاجأة، فقد أظهرت دراسات علمية أن قشور البرتقال تحتوي على مركبات تقلل من نمو الخلايا السرطانية، خاصة في القولون والثدي، بفضل مضادات الأكسدة القوية بها.

