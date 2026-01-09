كتبت- آية محمد:

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.03 جنيه للشراء، بتراجع 78 قرشًا، و55.19 جنيه للبيع، بتراجع 88 قرشًا.

بنك مصر: 55.03 جنيه للشراء، بتراجع 79 قرشًا، و55.2 جنيه للبيع، بتراجع 87 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.07 جنيه للشراء، بتراجع 74 قرشًا، و55.24 جنيه للبيع، بتراجع 83 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.97 جنيه للشراء، بتراجع 84 قرشًا، و55.13 جنيه للبيع، بتراجع 94 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.02 جنيه للشراء، بتراجع 78 قرشًا، و55.19 جنيه للبيع، بتراجع 87 قرشًا.