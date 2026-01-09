إعلان

احذرها.. أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

كتب - محمود عبده:

01:00 م 09/01/2026

في زحام الحياة اليومية، قد تمر اختياراتنا الغذائية دون انتباه، رغم تأثيرها المباشر على صحة القلب.

ووفقا لموقع She Finds، كشف الدكتور جيريمي لندن، جراح القلب، عن أربعة أطعمة ومشروبات ينصح بالحد منها أو تجنبها تماما للحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراضه.

ويوضح لندن أن كثيرا من هذه الوجبات يقلى ويعالج في زيوت ضارة بالقلب، مضيفا: "معظم ما يقدم في سلاسل الوجبات السريعة ليس طعاما حقيقيا".

منتجات الألبان كاملة الدسم

يشير لندن إلى أن استهلاك بعض منتجات الألبان قد يثير الجدل، إذ تحتوي على دهون مشبعة قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار.

وبينما تظهر دراسات فوائد محتملة للألبان المخمرة مثل الزبادي، ينصح خبراء بالاعتدال واختيار الأصناف قليلة الدسم وفقا للحالة الصحية لكل شخص.

المشروبات الغازية

يرتبط تناول الصودا، خاصة مع الوجبات السريعة، بكميات كبيرة من السكريات المضافة مثل الفركتوز والسكروز.

ويؤدي الإفراط فيها إلى السمنة، أحد أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

المشروبات الكحولية

يحذر الدكتور لندن بشدة من الكحول، مؤكدا أنها كثيفة السعرات الحرارية وتسهم في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، ما يرفع خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويقول: "الكحول مادة سامة لكل خلية في أجسامنا، وحتى الاستهلاك المعتدل قد يكون ضارا"، داعيا إلى تجنبها تماما لمن يسعى لتحسين صحة قلبه.

صحة القلب منتجات الألبان كاملة الدسم المشروبات الغازية المشروبات الكحولية أمراض القلب

