برد قارس ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب : حسن مرسي

05:40 م 09/01/2026
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (5)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

كشفت الدكتورة منار غانم، العضو بالمركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الجمعة، محذرةً من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية، مما يؤدي إلى سقوط أمطار على بعض المناطق.

وأضافت غانم أن هذه الحالة الجوية تأتي مصحوبةً برياح نشطة، مشيرةً إلى أن سرعتها تتراوح بين 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، مما يتسبب في شعور المواطنين بانخفاض كبير ومفاجئ في درجات الحرارة. وتابعت مؤكدةً على ضرورة توخي الحذر من هذه التقلبات.

وأشارت العضو بهيئة الأرصاد إلى أن نشاط الرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المحافظات، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، مؤكدةً أن سرعات الرياح على البحر قد تصل إلى 70 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت غانم أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا مع غروب الشمس، موضحةً أنها ستنخفض لتصل إلى 12 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن المحافظات الداخلية مثل الأقصر وأسوان ستشهد أجواء حارة نهارًا تتحول إلى شديدة البرودة ليلًا، مع انخفاض ملموس في الدرجات مقارنةً ببداية الأسبوع.

