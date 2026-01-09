كتبت- أسماء العمدة:

تحمل بعض الخضروات البسيطة والمتوافرة يوميا تحمل فوائد صحية كبيرة، ويأتي الخس في مقدمتها، لما له من تأثير إيجابي على تحسين جودة النوم وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وأوضح معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن الخس يحتوي على مركبات طبيعية ذات تأثير مهدئ خفيف على الجهاز العصبي، أبرزها مادة تعرف بـ"اللاكتوكاريوم"، والتي تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، ما يساهم في نوم أكثر هدوءا واستقرارا.

وأشار في تصريحاته لـ"مصراوي" إلى أن احتواء الخس على معادن مهمة، مثل المغنيسيوم، يعزز استرخاء العضلات ويساعد على تنظيم دورة النوم، الأمر الذي يجعله خيارا مناسبا ضمن وجبة العشاء.

وأضاف أن فوائد الخس لا تقتصر على تحسين النوم فقط، بل تمتد لدعم صحة القلب، بفضل احتوائه على الألياف الغذائية التي تقلل من امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الشرايين من التلف.

ولفت إلى أن تناول الخس بانتظام، ضمن نظام غذائي متوازن، يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين المؤشرات العامة لصحة القلب.

واختتم القيعي قائلا: "للاستفادة القصوى من فوائد الخس، يفضل تناوله طازجا ضمن السلطات، مع تجنب الإكثار من الإضافات الدسمة".

يذكر أن سعر حزمة الخس في سوق العبور يبدأ من 10 جنيهات حتى 20 جنيها حسب حجمها وجودتها.