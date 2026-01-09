قبل عقدها غداً.. أخطاء يجب تجنبها قبل دخول الامتحان

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن هناك عددًا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها طلاب صفوف النقل ليلة الامتحان، مؤكدًا ضرورة تجنبها لما لها من تأثير سلبي على التركيز والأداء داخل اللجنة.

وأوضح شوقي في تصريحات له، اليوم، أن السهر لفترات طويلة يُضعف القدرة على التركيز والتذكر أثناء الامتحان، كما حذر من الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية، مفضلًا تجنبها تمامًا ليلة الامتحان.

وأشار إلى خطورة مراجعة المادة من مصادر جديدة تختلف عن تلك التي اعتاد الطالب المذاكرة منها طوال العام، سواء كانت كتبًا أو مذكرات، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الكتب الدراسية وكتيبات التقييمات التي شددت الوزارة على أهميتها في الامتحانات.

وأكد الخبير التربوي أن محاولة مراجعة المنهج كاملًا ليلة الامتحان أمر غير واقعي في ظل ضيق الوقت، مشددًا على ضرورة التركيز على الأجزاء المهمة أو الصعبة من كل مادة، كما نصح بعدم المراجعة باستخدام الورقة والقلم؛ لأنها تستهلك وقتًا طويلًا، مفضلًا الاكتفاء بالقراءة المركزة.

وحذر شوقي من التركيز على الأجزاء السهلة فقط وترك الأجزاء الصعبة، موضحًا أن وجود أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% يعني شمول الامتحان لجميع أجزاء المنهج، ما يستلزم الاهتمام بكل المحتوى مع إعطاء أولوية للأجزاء الصعبة.

وأشار إلى أن إهمال تناول الوجبات الرئيسية أو الإفراط فيها يؤثر سلبًا على التركيز، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات غير الصحية، كما شدد على أن الإفراط في القلق يُعد عدوًا للتركيز، خاصة أن نسبة أعمال السنة كفيلة بنجاح الطالب مع حصوله على ربع الدرجة في الامتحان.

