لحظة بلحظة.. السنغال ضد مالي.. 1-0

كتب - يوسف محمد:

05:53 م 09/01/2026 تعديل في 06:35 م
يلاقي منتخب السنغال نظيره منتخب مالي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياتا، كوليبالي، موسى نياكاتي والحاج مالك ضيوف.

خط الوسط: إيليمان ندياي، إدريسا جاي، بابي جاي وحبيب ديارا.

خط الهجوم: ساديو ماني وحبيب ديالو

وجاء تشكيل منتخب مالي كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: عبد الله ديابي، هاماري تراوري، ناثان جاساما وعثمان كمارا

خط الوسط: أمادو هايدارا، أليو ديانج، إيف بيسوما، مامادو سانجاري ولاسانا كوليبالي

خط الهجوم: لاسين سينايكو

أبرز أحداث مباراة السنغال ومالي في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 12: تسديدة قوية من لاعب السنغال تصطدم بدفاع منتخب مالي

الدقيقة 17: عرضية من لاعب منتخب السنغال يتصدى لها دفاع منتخب مالي

الدقيقة 18: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى السنغال

الدقيقة 21: تسديدة قوية من لاعب منتخب السنغال تمر بجوار مرمى مالي

الدقيقة 24: تسديدة قوية من لاعب مالي تصطدم في دفاع السنغال وتخرج إلى ركلة ركينة

الدقيقة 27: ليمان نداي يسجل الهدف الأول للسنغال في مرمى مالي

الدقيقة 32: تسديدة قوية من لاعب منتخب السنغال تمر بجوار مرمى مالي

