تريزيجيه: "لدينا أفضل اللاعبين وسنقاتل لتحقيق الفوز"

تحدث محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، مشيرًا إلى أنها نهائي مبكر.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة كوت ديفوار نهائي مبكر في بطولة أمم أفريقيا، ونمتلك لاعبين كبارًا وقادرين على التأهل وإسعاد الشعب المصري، نمتلك أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "أفضل اللاعبين الذين يلعبون في الدوري المصري هم الأفضل في أفريقيا وفي مراكزهم وجاهزون للفوز، أبذل مجهودات كبيرة للحاق بمباراة كوت ديفوار وجاهز لها".

واختتم تريزيجيه: "وتحت أمر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن في أي وقت، سنقاتل لتحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة".

