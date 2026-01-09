مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

تريزيجيه: "لدينا أفضل اللاعبين وسنقاتل لتحقيق الفوز"

كتب : هند عواد

01:40 م 09/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تريزيجيه من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    تريزيجيه من مران منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (9)
  • عرض 9 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (5)
  • عرض 9 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (3)
  • عرض 9 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (8)
  • عرض 9 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (4)
  • عرض 9 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، مشيرًا إلى أنها نهائي مبكر.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة كوت ديفوار نهائي مبكر في بطولة أمم أفريقيا، ونمتلك لاعبين كبارًا وقادرين على التأهل وإسعاد الشعب المصري، نمتلك أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "أفضل اللاعبين الذين يلعبون في الدوري المصري هم الأفضل في أفريقيا وفي مراكزهم وجاهزون للفوز، أبذل مجهودات كبيرة للحاق بمباراة كوت ديفوار وجاهز لها".

واختتم تريزيجيه: "وتحت أمر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن في أي وقت، سنقاتل لتحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة".

اقرأ أيضًا:

آخر تتويج بكأس أمم إفريقيا للمنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي 2025

قبل صدام الكاميرون.. ماذا يفعل منتخب المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا؟
نجم المغرب السابق يتحدث عن سيناريوهات أمم إفريقيا ويوجه رسالة إلى صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تريزيجيه منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"قال له وريني نفسك فكان الرد بالرصاص".. القصة الكاملة لجريمة جيم زايد
حوادث وقضايا

"قال له وريني نفسك فكان الرد بالرصاص".. القصة الكاملة لجريمة جيم زايد
ما الذي يحدث داخل يوتيوب؟ تحديثات تغير طريقة الوصول للفيديوهات
أخبار و تقارير

ما الذي يحدث داخل يوتيوب؟ تحديثات تغير طريقة الوصول للفيديوهات
بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا
أخبار مصر

بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا
مع استمرار التحذيرات| نصائح مهمة لقيادة السيارة وسط الأمطار والرياح
نصائح

مع استمرار التحذيرات| نصائح مهمة لقيادة السيارة وسط الأمطار والرياح
قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)
زووم

قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المواسم السبب.. بيان من الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن
بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا