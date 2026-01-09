يشكو كثيرون من شعورهم بالجوع المتكرر رغم تناولهم وجبات منتظمة، وقد يكمن السبب في عادات يومية خاطئة تؤثر على الشبع وتنظيم الشهية.

ووفقا لموقع Medpark Hospital، هناك عدة عوامل غذائية وسلوكية تزيد من احتمالية الشعور بالجوع بسرعة بعد الأكل.

1- قلة النوم

عدم الحصول على قسط كاف من النوم يزيد من إفراز هرمون الجريلين المسؤول عن تحفيز الشهية، مما يجعل الجوع أكثر حدة وتكرارا.

2- قلة الألياف الغذائية

تلعب الألياف دورا مهما في توسيع المعدة وإرسال إشارات الشبع للدماغ.

وعدم تناول كمية كافية من الألياف يجعل الجسم أقل شعورا بالامتلاء ويزيد الرغبة في تناول الطعام بشكل متكرر.

3- نظام غذائي منخفض البروتين

البروتين عنصر أساسي يمنح الشعور بالشبع ويزود الجسم بالطاقة، إلى جانب الكربوهيدرات والدهون.

بينما يؤدي تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات المكررة مع نقص البروتين أو الدهون والألياف إلى ارتفاع سريع في السكر بالدم يليه انخفاض مفاجئ، ما يعيد شعور الجوع بسرعة.

4- نقص الدهون الصحية

الدهون ليست مجرد مصدر للطاقة، بل ضرورية للشعور بالشبع.

ويؤدي الحرص المبالغ فيه على تجنب الدهون إلى الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غنية بالسكريات والكربوهيدرات كبديل سريع.

5- عدم شرب كمية كافية من الماء

في بعض الأحيان يفسر الجسم العطش على أنه جوع، والحفاظ على شرب الماء بانتظام خلال اليوم يقلل من الشعور بالجوع ويمنع الجفاف.

6-عادات يومية غير منظمة

التأخير في مواعيد الوجبات أو تخطيها يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، ما يفاقم الرغبة في تناول وجبات سريعة وغنية بالسعرات الحرارية.

7- المشتتات أثناء الأكل

تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو الهاتف يجعل العقل لا يسجل كمية الطعام المستهلكة، ما يؤدي إلى أكل زائد وشعور مستمر بالجوع.

