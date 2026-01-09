كتبت- شيماء مرسي

الكشري من الأطعمة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، وبالإضافة إلى مذاقه اللذيذ فإنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية.

وكشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ "مصراوي" تأثير تناول الكشري على مستويات الكوليسترول والكمية المسموح بها.

تأثير تناول الكشري على مستويات السكر في الدم

مكونات الكشري

الأرز الأبيض

المكرونة

العدس

الحمص

صلصة الطماطم

البصل المقلي

وأوضح معتز ان الكشري يعد وجبة غنية جدا بالكربوهيدرات والنشويات السريعة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بعد الأكل

وزيادة إفراز الإنسولين وإرهاق البنكرياس.

وبالرغم من أن العدس والحمص يحتويان على الألياف والبروتين النباتي، مما يساعد على إبطاء امتصاص السكر، لكن الكمية الكبيرة من النشويات تقلل على هذا التأثير الإيجابي.

أضرار الإفراط في تناول الكشري

عدم انتظام مستويات السكر في الدم.

زيادة الوزن.

ارتفاع الدهون الثلاثية.

الشعور بالخمول والنعاس بعد الأكل.

زيادة خطر مقاومة الإنسولين على المدى الطويل.

ارتفاع مستويات ضغط الدم.

الكمية المسموح بها من الكشري

للشخص السليم

يمكن تناول طبق صغير مرة واحدة في الأسبوع على وجبة الغذاء وليس العشاء.

لمرضى السكري

يفضل تجنبه أو تناول كمية قليلة جدا (نصف طبق صغير) بدون بصل مقلي مع سلطة خضراء، ومن الضروري مراقبة مستويات السكر بعد الأكل.