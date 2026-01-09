مباريات الأمس
صافرة جزائرية.. كاف يعلن حكم مباراة مصر وكوت ديفوار

كتب : هند عواد

03:31 م 09/01/2026
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مباراة مصر وكوت ديفوار، المقرر لها مساء غدا السبت، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف ملعب "أدرار" بمدينة اكادير المغربية، مباراة مصر وكوت ديفوار، في التاسعة مساءً، على أن يواجه الفائز، الفائز من لقاء مالي والسنغال، في نصف النهائي.

ويدير الجزائري مصطفى غربال مباراة مصر وكوت ديفوار، ويعاونه عباس زرهوني مساعد أول وعادل أباني مساعد ثاني وعبد الرازق أحمد مساعد ثالث، ويأتي الكونغولي جون جاك ندالا حكمًا رابعًا.

ويأتي الجزائري لحلو بن براهم، حكما لغرفة تقنية الفيديو "فار"، ويعاونه التونسي خليل حساني والسوداني أحمد عبد العزيز.

منتخب مصر مصطفى غربال كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار

