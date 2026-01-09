مباريات الأمس
يحبه جماهير الأهلي وذكرى مؤلمة للفراعنة.. من هو حكم مباراة مصر وكوت ديفوار؟

كتب : هند عواد

03:48 م 09/01/2026
    الحكم مصطفى غربال
    الحكم الجزائري مصطفى غربال
    الحكم مصطفى غربال
    مصطفى غربال

يدير الجزائري مصطفى غربال مباراة مصر وكوت ديفوار، المقرر لها مساء غدٍ السبت، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويعاون مصطفى غربال كلٌّ من عباس زرهوني، عادل أباني، عبد الرازق أحمد، وجون جاك ندالا، ويأتي الجزائري لحلو بن براهم في غرفة تقنية الفيديو "فار"، ويعاونه التونسي خليل حساني والسوداني أحمد عبد العزيز.

من هو مصطفى غربال حكم مباراة مصر وكوت ديفوار؟

الجزائري مصطفى غربال، صاحب الـ40 عامًا، ظهر لأول مرة في الدوري الممتاز يوم 11 يونيو 2011، وأصبح حكمًا دوليًا عام 2014.

اشتهر مصطفى غربال في مصر بين جماهير القطبين بعد إدارته لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 "نهائي القرن"، الذي تُوِّج به الأهلي على حساب الزمالك.

وأدار مصطفى غربال 7 مباريات للأهلي، فاز الأحمر في 4، وخسر مباراتين، وتعادل في لقاء، وأشهر 19 بطاقة صفراء للاعبي الأهلي. فيما أدار 4 مباريات للزمالك، فاز في لقاء، وتعادل في لقاء، وخسر مباراتين، وأشهر 11 بطاقة صفراء للاعبي الأبيض.

وبالنسبة لمنتخب مصر، أدار مصطفى غربال مباراة وحيدة للفراعنة، وهي مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022، والتي خسرها منتخب مصر بركلات الترجيح 3-1.

