الإسكندرية - محمد عامر:

تستعد محافظة الإسكندرية لتنفيذ مشروع قومي جديد يتضمن تطوير ترام الرمل بهدف تحديث البنية التحتية للمحافظة، لمواجهة الكثافة السكانية المرتفعة بشرق المدينة، والحد من الاختناقات المرورية.

ويستعرض موقع "مصراوي" كافة المعلومات والتفاصيل عن المشروع المزمع تنفيذه خلال الأيام المقبلة:

- يبلغ إجمالي طول مسار الترام 14.106 كم، بواقع 7.469 كم، مسار سطحي، و6.361 كم، مسار علوي، بالإضافة إلى 276 متر مسار نفق مفتوح.

- يمر الترام بـ 24 محطة بدءًا من محطة الرمل وحتى فيكتوريا.

- يشمل المشروع 14 محطة سطحية هي "محطة الرمل، الإبراهيمية، سبورتنج، كليو باترا، مصطفى كامل، رمسيس، جليم، قصر الصفا، سان ستيفانو، لوران، سيدي بشر".

- ويضم مسار ترام الرمل 9 محطات علوية وهي "الأزاريطة، مصطفى زيان، الشاطبي، رشدي، سيدي جابر، الهدايا، الوزارة، الكرنك، باكوس، صفر، شدس، فيكتوريا".

- تعد محطة الجامعة هي المحطة الوحيدة التي ستكون داخل نفق مفتوح.

- يسهم المشروع بعد الانتهاء منه في رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 220 ألف راكب يوميًا، بدلًا من 80 ألف راكب يوميًا حاليًا.

- يقلص التطوير زمن الرحلة التي تزيد على ساعة إلى 33 دقيقة فقط.

- يقلل زمن التقاطر من 9 دقائق إلى 3 دقائق بما يحقق انتظامًا وكفاءة حقيقية في الخدمة.

- يساهم المشروع في مضاعفة سرعة وكفاءة النقل الجماعي والقضاء على مخاطر حوادث مزلقانات الترام وما تسببت فيه سابقًا من خسائر بشرية ومادية.

- يوفر وسيلة مواصلات حديثة ومكيفة وآمنة تخفف من معاناة المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

- يستهدف تحديث البنية التشغيلية ورفع كفاءة الخدمة دون المساس بمسار ترام المدينة القديم الممتد في مناطق رأس التين ومحرم بك.

- واجه المشروع انتقادات من المواطنين تتعلق بالقضاء على الترام التاريخي كونه جزء من تراث المدينة.

- دافعت المحافظة عن المشروع مؤكدة أنه لا يمس التراث وأن التطوير يجري بشكل متوازن يحمي التراث ويواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

- يأتي مشروع تطوير ترام الرمل ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة لمواجهة الكثافة السكانية المرتفعة بشرق المدينة.

- يسهم المشروع في الحد من الاختناقات المرورية، خاصة في ظل الطبيعة السياحية للمحافظة واستقبالها لملايين الزائرين سنويًا.