قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا

يستعد منتخب المغرب، صاحب الأرض، لمواجهة الكاميرون مساء اليوم، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعد هذه المواجهة الرابعة التي تجمع بين المغرب والكاميرون، في الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية، إذ فازت الكاميرون في مباراتين سابقتين وانتهت مباراة أخرى بالتعادل.

ويبحث منتخب المغرب عن الفوز الأول على الكاميرون، في اللقاء الذي يقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب "مولاي عبد الله"، في ربع نهائي كأس الأمم.

قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون

تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، على قناة الرياضية المغربية بالمجان، كما تنقل على قناة بي إن سبورت ماكس 1 "المشفرة".