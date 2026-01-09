مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

2 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

04:22 م 09/01/2026
يستعد منتخب المغرب، صاحب الأرض، لمواجهة الكاميرون مساء اليوم، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعد هذه المواجهة الرابعة التي تجمع بين المغرب والكاميرون، في الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية، إذ فازت الكاميرون في مباراتين سابقتين وانتهت مباراة أخرى بالتعادل.

ويبحث منتخب المغرب عن الفوز الأول على الكاميرون، في اللقاء الذي يقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب "مولاي عبد الله"، في ربع نهائي كأس الأمم.

قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون

تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، على قناة الرياضية المغربية بالمجان، كما تنقل على قناة بي إن سبورت ماكس 1 "المشفرة".

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية المغرب والكاميرون قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون

جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

