إعلان

عراقجي: إيران ترغب في إقامة أفضل العلاقات مع لبنان

كتب-عبدالله محمود:

05:48 م 09/01/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه أجرى مشاورات إيجابية وبناءة مع مختلف المسؤولين اللبنانيين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن سياسة إيران مبنية على الدعم الكامل لاستقلال لبنان وسلامة أراضيه.

وأكد عراقجي، أن إيران ترغب في إقامة أفضل العلاقات مع لبنان على كافة الأصعدة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه أكد في كل لقاءاته في لبنان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "ناقشت خلال لقاءاتي في لبنان التهديدات الإسرائيلية لكل المنطقة".

وأوضح عراقجي، أن هناك اتفاق بين إيران ولبنان على إدراك المخاطر التي يشكلها الجانب الصهيوني.

ولفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه يعمل على فتح صفحة جديدة من العلاقات بيننا وبين لبنان في كل المجالات.

وذكر عراقجي أن ما يجري حاليا في بعض المناطق الإيرانية يشبه إلى حد كبير ما جرى في عام 2023 في لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إيران ترغب في إقامة علاقات مع لبنان الدعم الكامل لاستقلال لبنان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بقتل لواء شرطة وزوجته بأسيوط (صور)
أخبار المحافظات

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بقتل لواء شرطة وزوجته بأسيوط (صور)
فضيحة الصور العارية تهز "X".. ماذا يفعل Grok داخل منصة إيلون ماسك؟
أخبار و تقارير

فضيحة الصور العارية تهز "X".. ماذا يفعل Grok داخل منصة إيلون ماسك؟
قبل عقدها غداً.. أخطاء يجب تجنبها قبل دخول الامتحان
مدارس

قبل عقدها غداً.. أخطاء يجب تجنبها قبل دخول الامتحان
قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
بإطلالة جريئة ومختلفة.. أميرة أديب تحتفل بفوزها بجائزتها الأولى في الموسيقى
موسيقى

بإطلالة جريئة ومختلفة.. أميرة أديب تحتفل بفوزها بجائزتها الأولى في الموسيقى

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا