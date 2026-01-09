عراقجي: إيران ترغب في إقامة أفضل العلاقات مع لبنان

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه أجرى مشاورات إيجابية وبناءة مع مختلف المسؤولين اللبنانيين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن سياسة إيران مبنية على الدعم الكامل لاستقلال لبنان وسلامة أراضيه.

وأكد عراقجي، أن إيران ترغب في إقامة أفضل العلاقات مع لبنان على كافة الأصعدة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه أكد في كل لقاءاته في لبنان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "ناقشت خلال لقاءاتي في لبنان التهديدات الإسرائيلية لكل المنطقة".

وأوضح عراقجي، أن هناك اتفاق بين إيران ولبنان على إدراك المخاطر التي يشكلها الجانب الصهيوني.

ولفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه يعمل على فتح صفحة جديدة من العلاقات بيننا وبين لبنان في كل المجالات.

وذكر عراقجي أن ما يجري حاليا في بعض المناطق الإيرانية يشبه إلى حد كبير ما جرى في عام 2023 في لبنان.