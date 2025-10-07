3 فواكه تساعدك على النوم بشكل أفضل

يعاني الكثير من الأشخاص من اضطرابات النوم لتي تؤثر سلبا على جودة ونمط الحياة اليومية.

وهناك بعض أنواع الفاكهة التي تساعد بشكل طبيعي على الاسترخاء وتعزيز النوم، بفضل احتوائها على مكونات داعمة للدورة البيولوجية للجسم، وفقا لموقع "Fox News".

الكرز

الكرز واحد من أفضل الأطعمة المساعدة على النوم، إذ يحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين، الهرمون الذي تنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

كما أنه غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يحفز الجسم على إنتاج كل من السيروتونين والميلاتونين، ما يعزز الشعور بالنعاس والهدوء قبيل النوم.

الكيوي

تشير دراسة حديثة نُشرت عام 2024 في المكتبة الوطنية للطب (NLM) إلى أن تناول الكيوي بانتظام قبل النوم يمكن أن يُحسّن جودة النوم بشكل ملموس، خاصة لدى الرياضيين المحترفين.

ووجدت الدراسة أن الكيوي غني بـ مضادات الأكسدة، والمغنيسيوم، والسيروتونين، وهي مركبات تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز الاسترخاء.

العنب

وجبة مسائية مثالية لدعم النوم، نظرا لاحتوائه على الميلاتونين الطبيعي، وانخفاض سعراته الحرارية.

