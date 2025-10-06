لهذا السبب الصادم.. الاستحمام بالماء البارد قد يهدد حياتك

مع اشتداد موجات الحر، يلجأ كثيرون إلى الاستحمام بالماء البارد كوسيلة سريعة لتخفيف حرارة أجسامهم، إلا أن خبراء حذروا من أن هذه العادة قد تكون خطرة، لا سيما في الأيام شديدة السخونة.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، فإن تبريد الجسم بالماء البارد في ذروة الحر قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ أوضحت دراسة نشرها موقع "ذا كونفرسيشن"أن الاستحمام بماء بارد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية القريبة من الجلد، مما يقلل من تدفق الدم ويُبقي الحرارة محتبسة في الأعضاء الحيوية.

وتحذر الدراسة من أن الماء شديد البرودة قد يؤدي إلى ما يعرف بـ"الصدمة الباردة"، وهي حالة فسيولوجية مفاجئة تسبب انقباضًا حادًا في الأوعية الدموية وارتفاعًا في ضغط الدم، ما يشكل خطرًا على مرضى القلب تحديدًا، وقد يتسبب - في حالات نادرة - باضطراب في ضربات القلب أو حتى الوفاة.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن الجسم عند تعرضه لفرق كبير في درجات الحرارة "يستقبل إشارة خطر تدفعه إلى استجابة دفاعية مفاجئة"، وهو ما قد يرهق القلب والأوعية الدموية، مشددًا على أن الماء الفاتر هو الأفضل خلال موجات الحر، وليس البارد جداً.

وأضاف "حتة" في تصريح لـ"مصراوي" أن الماء الفاتر يساعد على تبريد الجسم تدريجيًا دون التأثير السلبي على الدورة الدموية، كما أنه لا يُسبب الصدمة الحرارية التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة لدى كبار السن ومرضى القلب.

وينصح الخبراء لتفادي آثار الحرّ الشديد بشرب كميات وفيرة من المياه، وتجنب الكافيين والكحول لكونهما يسببان الجفاف، إلى جانب ارتداء الملابس الفاتحة وتغطية النوافذ لتقليل دخول الحرارة.

كما أشار ليس روبرتس، خبير الطاقة في شركة "بيونيك"، إلى وسيلة فعالة لتقليل درجات الحرارة في المنازل دون استخدام المكيف، وهي تشغيل المراوح باتجاه النوافذ، مع فتح الأبواب والنوافذ المقابلة لتعزيز حركة الهواء.

اقرأ أيضا:

3 توابل شهيرة قد تقلل من فعالية بعض الأدوية.. احذرها

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول لحم العصافير؟.. إجابة غير متوقعة

تظهر فجأة.. حسام موافي يكشف علامة خطيرة تسبب كارثة صحية



كيف يؤثر تناول البطيخ على صحة القلب والأوعية الدموية؟

5 أدوات منزلية شائعة تدمر الذاكرة وتبطئ نشاط الدماغ