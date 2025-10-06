تشعر بالطاقة السلبية عند استيقاظك من النوم؟.. اعرف السر

يشعر كثير من الأشخاص عند استيقاظهم من النوم بحالة من الضيق أو الطاقة السلبية، رغم حصولهم على عدد ساعات كافٍ من الراحة، مما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذا الشعور المزعج، وفقًا لـ medicalxpress

أن الطاقة السلبية الصباحية لا ترتبط فقط بقلة النوم، بل بعدة عوامل نفسية وسلوكية تؤثر على توازن الجسم والعقل مع بداية اليوم.

- التفكير الزائد قبل النوم

الدخول في دوامة من القلق أو التفكير في المشكلات الحياتية قبل النوم يجعل العقل في حالة نشاط دائم، مما يؤدي إلى نومٍ متقطع واستيقاظ محمّل بالتوتر.

- استخدام الهاتف قبل النوم

الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف يُضعف إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم العميق، فيجعل الجسم أكثر عرضة للشعور بالإرهاق والتشويش صباحًا.

- النوم في بيئة غير مريحة

الفوضى و الإضاءة المزعجة، أو قلة التهوية في غرفة النوم تؤثر سلبًا على جودة النوم وتزيد من الشعور بالطاقة السلبية عند الاستيقاظ.

-نقص العناصر الغذائية

قلة المغنيسيوم أو فيتامين D تؤدي إلى اضطراب في إنتاج الطاقة، ما يجعل الجسم يشعر بالكسل والتعب منذ اللحظة الأولى في الصباح.

بضرورة تغيير بعض العادات اليومية للحصول على طاقة إيجابية مع بداية اليوم، مثل

فتح النوافذ فور الاستيقاظ، شرب كوب ماء دافئ، تجنب تصفح الهاتف قبل النوم، وممارسة التنفس العميق أو التأمل لبضع دقائق صباحًا.

