3 عادات ليلية تهدد الدماغ والقلب وتكشف عن أمراض خفية

كشف طبيب الأسنان الروسي مارك بورخين عن بعض المشكلات الصحية التي قد تحدث للإنسان أثناء النوم، مشيرا إلى أن هذه الأمور تتسبب في اضطرابات ومضاعفات غير مرغوب فيها.

وقال مارك إن الشخير والتنفس من الفم وصرير الأسنان أثناء النوم قد تكون مؤشرات لأسباب خفية تؤثر على الدماغ وتزيد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لـ "mail".

ويرتبط الشخير المنتظم في الغالب بـ انقطاع التنفس الانسدادي النومي، وهي حالة صحية خطيرة يتوقف فيها التنفس بشكل متقطع أثناء النوم.

وهذا التوقف يعيق وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم، مما يزيد العبء على الجهاز القلبي الوعائي، ويسهم في ظهور مشكلات مثل الإرهاق المزمن وضعف الوظائف الإدراكية.

ويعد التنفس من الفم أثناء النوم عادة ضارة، حيث إنه يعيق عملية الترشيح والترطيب الطبيعي للهواء التي يقوم بها الأنف.

ونتيجة لذلك، قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة تشمل انخفاض الأكسجين في الدم، ونقص تأكسج الدماغ، بالإضافة إلى زيادة خطر تسوس الأسنان وظهور رائحة الفم الكريهة بسبب تكاثر البكتيريا.

وصرير الأسنان لا ينتج عن التوتر فقط، بل قد يكون محاولة لا إرادية للحفاظ على انفتاح مجرى الهواء أثناء النوم. وأكد على ضرورة عدم تجاهل هذه الإشارات والتوجه إلى المختصين لتشخيص وعلاج اضطرابات النوم.

والشخير وانقطاع التنفس الانسدادي النومي قد يسببا على المدى الطويل مشاكل مرتبطة بنقص الأكسجين في الجسم، واضطرابات في الإدراك والذاكرة، وصعوبة في التركيز خلال النهار، فضلاً عن مشكلات في القلب والشرايين. كما أن التنفس من الفم يساهم في تكاثر البكتيريا الضارة وتسوس الأسنان.

