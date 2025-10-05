دراسة: المكسرات لا تزيد الوزن بل تحسن المزاج والذاكرة

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من بريطانيا أن تناول المكسرات لا يعيق فقدان الوزن إطلاقا، بل من المحتمل أن يكون عاملا معززا له في حالات معينة.

وأوضحت الدراسة، التي شملت مجموعة من الشبان، أن دمج 50 جرام من الجوز في وجبة الإفطار أدى إلى تحسين ملحوظ في سرعة الاستجابة والذاكرة لديهم على مدار اليوم.

ويعزى هذا التأثير إلى المحتوى الغني للجوز من أحماض أوميجا-3، والبروتين، والبوليفينولات.

وبالرغم من احتواء اللوز على أكثر من 150 سعرة حرارية، إلا أن الجسم لا يمتص كامل الدهون الموجودة في المكسرات.

وتشير أبحاث وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن نحو 20% من السعرات في الجوز واللوز لا تدخل مجرى الدم، نتيجة ارتباطها بجدران الخلايا الليفية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت خبيرة التغذية جريس كينجسويل أن المكسرات غنية بالعناصر المفيدة، لكن الجسم لا يستفيد من كل سعراتها، ولهذا لا تؤثر في الوزن كما تفعل الأطعمة الدهنية الأخرى".

كما يسهم مزيج البروتين والألياف والدهون غير المشبعة في ضبط الشهية وتثبيت مستوى السكر في الدم، ما يقلل من الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة.

فوائد أخرى لـ المكسرات

المكسرات مصدر غني بالألياف، وفيتامين E، ومضادات الأكسدة والمعادن، وتدعم عدة وظائف للجسم:

اللوز والبندق: غنيان بفيتامين E الذي يبطئ التدهور الإدراكي.

الجوز والبيكان: يحتويان على بوليفينولات تقلل الالتهابات المسببة للسكري وأمراض القلب.

جوز البرازيل: أهم مصدر طبيعي للسيلينيوم الضروري لصحة الغدة الدرقية.

وأظهرت دراسة إسبانية أن الرجال الذين تناولوا قبضتين من المكسرات يومياً لمدة 14 أسبوعاً سجّلوا تحسّناً في جودة الحيوانات المنوية. وتشير أبحاث أخرى إلى أن النساء اللواتي يستهلكن المكسرات بانتظام أقل عرضة لمشاكل الخصوبة.

كما أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات يرتبط بـخفض ضغط الدم، تقليل خطر السكري من النوع الثاني، وتحسين المزاج عبر تأثيرها على الناقلات العصبية مثل السيروتونين.

