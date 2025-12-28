مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة بلدية المحلة

كتب : محمد خيري

11:40 ص 28/12/2025
استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بلدية المحلة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويحل الزمالك ضيفًا على استاد المقاولون العرب، عصر اليوم الأحد، حيث تنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف، وسط طموحات كبيرة من الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ16، لملاقاة فريق سيراميكا كليوباترا في المرحلة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى الظهور بشكل أفضل مقارنة بالمواجهة الأخيرة أمام سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدف دون مقابل، إذ فضّل الإبقاء على الهيكل الأساسي للفريق مع إجراء تعديلات محدودة في بعض المراكز، أملاً في استعادة التوازن داخل الملعب وتقديم أداء أكثر فاعلية.

ويُدرك الزمالك صعوبة مواجهات الكأس، في ظل سعي بلدية المحلة لاستغلال غياب الضغوط وتحقيق مفاجأة، وهو ما يدفع لاعبي الأبيض للدخول في اللقاء بتركيز عالٍ منذ الدقائق الأولى.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بلدية المحلة:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – محمود الونش – هشام فؤاد – إيشو

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – أحمد شريف

ويأمل الزمالك في حسم المواجهة مبكرًا لتجنب أي مفاجآت، ومواصلة مشواره نحو الحفاظ على لقب كأس مصر.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك تشكيل الزمالك موعد مباراة الزمالك مباراة الزمالك وبلدية المحلة

