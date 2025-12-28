موعد ومكان صلاة جنازة المخرج عمرو بيومي

كشفت الكاتبة علا الشافعي، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على المخرج الراحل عمرو بيومي والد ابنتها، وذلك بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الأحد 28 ديسمبر.

وكتبت علا، عبر صفحتها في موقع فيسبوك "جنازة المخرج السينمائي عمرو بيومي بعد صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية والدفن بمقابر 15 مايو".

و أعلنت علا، صباح اليوم، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن وفاة المخرج، وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نقول إلا ما يُرضي الله. وفاة والد ابنتي، المخرج عمرو بيومي.. مع السلامة يا طيب… ربنا يقوّي حنين ويصبّرنا".

وعمل المخرج الراحل، مخرجا مساعدا في 15 فيلما، ومنها: أفلام "اغتصاب"، و"شادر السمك"، و"الكيف"، و"جرى الوحوش" .

وتولى عمرو بيومي إخراج أفلام "بلد البنات"، و"الجسر"، والوثائقي "رمسيس راح فين".