إعلان

موعد ومكان صلاة جنازة المخرج عمرو بيومي

كتب : مصطفى حمزة

10:56 ص 28/12/2025

المخرج عمرو بيومي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الكاتبة علا الشافعي، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على المخرج الراحل عمرو بيومي والد ابنتها، وذلك بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الأحد 28 ديسمبر.

وكتبت علا، عبر صفحتها في موقع فيسبوك "جنازة المخرج السينمائي عمرو بيومي بعد صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية والدفن بمقابر 15 مايو".

و أعلنت علا، صباح اليوم، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن وفاة المخرج، وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نقول إلا ما يُرضي الله. وفاة والد ابنتي، المخرج عمرو بيومي.. مع السلامة يا طيب… ربنا يقوّي حنين ويصبّرنا".

وعمل المخرج الراحل، مخرجا مساعدا في 15 فيلما، ومنها: أفلام "اغتصاب"، و"شادر السمك"، و"الكيف"، و"جرى الوحوش" .

وتولى عمرو بيومي إخراج أفلام "بلد البنات"، و"الجسر"، والوثائقي "رمسيس راح فين".

عمرو بيومي جنازة المخرج عمرو بيومي علا الشافعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة