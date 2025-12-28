إعلان

"محدش يشتريها".. وزير الزراعة يحذر: أي لحوم تباع بأقل من 200 جنيه غير سليمة

كتب- حسن مرسي:

01:27 ص 28/12/2025 تعديل في 12:33 م

اللحوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية وتوافر المنتجات في السوق مع تعزيز التصدير.

وقال فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن اللحوم الحمراء هي الاستثناء الذي قد يشهد زيادة طفيفة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية واكتفاء ذاتي 60% فقط، مضيفًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 70% العام المقبل عبر تحسين السلالات.

أوضح فاروق أن مصر تنتج 60% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء وتستورد الباقي، مشيراً إلى تأثر الأسعار بالأحداث الجيوسياسية والأوبئة في دول مثل السودان والصومال التي كانت مصادر رئيسية للرؤوس الحية، والاضطرابات في هذه الدول أدت إلى صعوبة استقدام الماشية.

وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أي لحوم تباع بأقل من 200 جنيه غير سليمة وينصح بعدم شرائها.

أكد فاروق، تنفيذ حملات رقابية أسفرت عن ضبط وإغلاق محال تبيع لحومًا بهذه الأسعار المنخفضة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء فاروق وزير الزراعة لحوم فاسدة لميس الحديدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة