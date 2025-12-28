أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية وتوافر المنتجات في السوق مع تعزيز التصدير.

وقال فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن اللحوم الحمراء هي الاستثناء الذي قد يشهد زيادة طفيفة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية واكتفاء ذاتي 60% فقط، مضيفًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 70% العام المقبل عبر تحسين السلالات.

أوضح فاروق أن مصر تنتج 60% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء وتستورد الباقي، مشيراً إلى تأثر الأسعار بالأحداث الجيوسياسية والأوبئة في دول مثل السودان والصومال التي كانت مصادر رئيسية للرؤوس الحية، والاضطرابات في هذه الدول أدت إلى صعوبة استقدام الماشية.

وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أي لحوم تباع بأقل من 200 جنيه غير سليمة وينصح بعدم شرائها.

أكد فاروق، تنفيذ حملات رقابية أسفرت عن ضبط وإغلاق محال تبيع لحومًا بهذه الأسعار المنخفضة.