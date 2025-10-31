أطعمة تساعد على امتصاص الحديد- تناولها فورا

أوضحت الدكتورة داريا ديبروفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية الروسية، أن فيتامين سي يؤدي دورا مهما في تحسين امتصاص الحديد بالجسم، مشيرة إلى أهمية تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع مصادر هذا الفيتامين.

وتابعت أن الحديد الهيمي الموجود في اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والعجل والضأن، بالإضافة إلى الكبد والقلب واللسان والمأكولات البحرية والدواجن والبيض، المصدر الأكثر فعالية للحديد، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كما أشارت إلى أن الأطعمة النباتية الغنية بالحديد غير الهيمي، مثل البقوليات "العدس، الفاصوليا، الحمص، البازلاء"، والحبوب الكاملة، والخضراوات مثل البروكلي، البنجر، والورقيات كالسبانخ والكرنب، مهمة أيضا.

ولتحسين امتصاص الحديد، أوصت الطبيبة بتناوله مع مصادر فيتامين C مثل الحمضيات، عصير الليمون، الفلفل الأحمر، والبروكلي، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين "الشاي، القهوة، الكاكاو، مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية" قبل 45 دقيقة من الطعام أو بعده، لأنها تعيق الامتصاص.

وأوضحت خبيرة التغذية أن انخفاض مستوى الهيموجلوبين قد يكون ناتجا عن عوامل فسيولوجية مثل الدورة الشهرية أو الحمل، أو بسبب نظام غذائي غير متوازن، أو بعض الأمراض، مشيرة إلى أن علاج نقص الحديد يتطلب معالجة السبب الأساسي.

وأضافت أن أمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة المزمن أو قرحة المعدة، وأمراض النساء مثل الأورام الليفية أو بطانة الرحم المهاجرة، أو اضطرابات الدم أو السرطان، تؤدي إلى فقدان الهيموجلوبين تدريجيا.

