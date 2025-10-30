أعلنت الإعلامية اللبنانية ربى حبيشي إصابتها مجددا بمرض السرطان، وذلك خلال بث مباشر للحلقة الأخيرة من برنامجها "صحافة اليوم" عبر قناة "شمس".

وكانت ربى كشفت في وقت سابق عن إصابتها سرطان الغدد الليمفاوية، قبل أن تعلن عودة المرض مرة أخرى.

وفي هذا السياق، إليكم أبرز العلامات التحذيرية لسرطان الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى، الأسباب وعوامل الخطر المرتبطة به، وفقا لموقع "health".

ما هو سرطان الغدد الليمفاوية؟

الليمفوما نوعا من أنواع السرطان التي تبدأ في خلايا الجهاز المناعي المسؤولة عن مكافحة العدوى، والمعروفة باسم الخلايا الليمفاوية.

يمكن أن تتطور هذه الخلايا في العقد الليمفاوية أو الطحال أو نخاع العظم أو الغدة الزعترية أو غيرها من أجزاء الجسم، ما يؤدي إلى ضعف في عمل الجهاز المناعي.

ومع تكاثر هذه الخلايا بسرعة كبيرة، تتجاوز الخلايا السليمة عددا وتفقد وظيفتها الطبيعية في مقاومة العدوى.

أنواع سرطان الغدد الليمفاوية:

سرطان الدم الليمفاوي المزمن.

ليمفوما الخلايا البائية الجلدية.

سرطان الغدد الليمفاوية التائية الجلدية.

ليمفوما هودجكين.

ليمفوما غير هودجكين.

مرض والدنشتروم الماكروجلوبولينيمي.

أعراض سرطان الغدد الليمفاوية:

تورم غير مؤلم في الغدد الليمفاوية.

الحمى.

التعرق الليلي.

التعب المستمر.

ضيق في التنفس.

حكة في الجلد.

فقدان وزن غير المبرر.

أسباب سرطان الغدد الليمفاوية وعوامل الخطر:

يبدأ سرطان الغدد الليمفاوية نتيجة طفرة جينية تُصيب إحدى الخلايا الليمفاوية، وتجعلها تنمو بطريقة غير طبيعية وتتكاثر بسرعة كبيرة.

وتسمح هذه الطفرة للخلايا المريضة بالبقاء على قيد الحياة في الوقت الذي تموت فيه الخلايا السليمة، ما يؤدي إلى تراكم الخلايا التالفة داخل العقد اللمفاوية والطحال والكبد، وهو ما يُضعف عمل الجهاز المناعي بمرور الوقت.

ومن أبرز عوامل الخطر:

التقدم في العمر.

ضعف الجهاز المناعي.

الإصابة ببعض أنواع العدوى المزمنة.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري