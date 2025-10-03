بعد انتشاره السريع.. متحور كورونا "ستراتوس" يثير القلق بأعراضه

مع بداية فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة، عاد فيروس كورونا ليتصدر المشهد من جديد، ولكن هذه المرة بمتحور جديد يعرف علميا باسم XFG، ويحمل الاسم الشائع "ستراتوس".

المفاجأة هذه المرة ليست فقط في سرعة الانتشار، بل في حدة الأعراض، ما يثير المخاوف من دخول العالم في موجة جديدة من العدوى، رغم سنوات من التعايش مع الفيروس، وفقا لموقع nbcnewyork.

أوروبا ترصد ارتفاعا حادا في الإصابات والوفيات

في المملكة المتحدة، سجلت البيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي البريطانية "UKHSA" قفزة لافتة في حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالمتحور الجديد.

خلال أسبوع واحد فقط "انتهى في 17 سبتمبر"، تم تسجيل 78 وفاة، بزيادة 36.2% عن الأسبوع السابق له، رغم أنها أقل بحالة واحدة فقط مقارنة بالأسبوع الذي سبقه مباشرة.

وفي الفترة المنتهية في 31 أغسطس، تم إدخال 1162 مريضا إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19، بارتفاع قدره 15.6%، بينما ارتفعت نسبة انتشار الفيروس مجددا بنسبة 14.3% في الأسبوع الذي تلاه.

الولايات المتحدة.. 19 ولاية تحت الإنذار الصحي



وفقا لتقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، أبلغت 19 ولاية، من بينها كاليفورنيا، وكونيتيكت، ونيفادا، وكارولاينا الشمالية، عن مستويات "مرتفعة" أو "مرتفعة جدا" من وجود الفيروس في شبكات الصرف الصحي، ما يشير إلى تفشي واسع وغير مرئي في المجتمعات المحلية.

ما هو متحور "ستراتوس"؟



ظهر المتحور XFG المعروف باسم "ستراتوس" لأول مرة في يناير 2025، وهو فرع مطور من عائلة أوميكرون، ويعتقد أنه ناتج عن إعادة تركيب جيني بين المتحورين LF.7 وLP.8.1.2.

ورغم أنه ليس المتغير الأكثر انتشارا عالميا حتى اللحظة، إلا أن حالات الإصابة به ومتحوره الفرعي XFG.3 تتزايد تدريجيا في عدد من الدول، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تصنيفه ضمن قائمة "المتحورات الخاضعة للمراقبة".

وقالت المنظمة إن المتحور الجديد يظهر معدل نمو سريع مقارنة بالمتحورات المنتشرة حاليا، لكنه لا يزال يظهر تهربا مناعيا طفيفا، ما يعني أن اللقاحات الحالية لا تزال فعالة، ولكن تحت المراقبة الدقيقة.

أكثر الفئات عرضة للإصابة



وفقا للتقارير الطبية، فإن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة بـ"ستراتوس" هم:

-كبار السن "فوق 65 عاما"

-أصحاب الأمراض المزمنة

-المرضى الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي

وتوصي الجهات الصحية بضرورة أخذ الجرعات المعززة للفئات الأكثر هشاشة صحية.

ما هي أعراض متحور ستراتوس؟



تتشابه أعراض متحور "ستراتوس" إلى حد بعيد مع أعراض متحورات أوميكرون السابقة، لكنها قد تكون أشد وأكثر تكرارا، خاصة في بعض الحالات. من الأعراض المبلغ عنها:

-التهاب الحلق

-السعال

-احتقان أو سيلان الأنف

-الحمى أو القشعريرة

-الإرهاق

-الصداع

-آلام العضلات

-فقدان حاسة التذوق أو الشم

-الغثيان أو القيء أو الإسهال

-صوت أجش أو بحة في الصوت "عرض جديد نسبيا لوحظ في بعض الحالات"

وتعد البحة الصوتية إحدى العلامات اللافتة التي ظهرت لدى عدد من المصابين، ما يشير إلى اختلافات بسيطة في استجابة الجسم للمتحور.

