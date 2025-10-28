التهاب المعدة.. إليك الأعراض والأسباب

التهاب المعدة حالة شائعة تصيب بطانة المعدة، ولا تظهر أعراض واضحة تشير إلى وجود المشكلة في البداية، ومع ذلك، يمكن ملاحظة بعض العلامات التي تدل على الإصابة بهذا المرض، وفقا لموقع "onlymyhealth".

أعراض التهاب المعدة

الغثيان.

القيء.

الشعور بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن.

حرقة وألم في المعدة.

أسباب التهاب المعدة

يحدث التهاب المعدة نتيجة التهاب بطانة المعدة، وتنجم هذه الحالة عن عدة عوامل تؤدي إلى تلف البطانة وتعطل عمل العصارات الهضمية، ما يزيد من خطر تراكم الغازات.

من بين هذه العوامل الأمراض المزمنة مثل مرض كرون وداء الساركويد، والتي تسبب التهابات في نمو الخلايا وتفاقم الحالة.

عوامل الخطر المرتبطة بالتهاب المعدة

تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة ما يلي:

العدوى البكتيرية

بكتيريا الملوية البوابية من أكثر أنواع العدوى شيوعا المرتبطة بالتهاب المعدة، وتؤدي العدوى المستمرة إلى مشكلات مزمنة في الجهاز الهضمي وتأثير دائم على المناعة.

الاستخدام المنتظم لمسكنات الألم

الإفراط في استخدام مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين قد يضر بطانة المعدة ويسبب غازات والتهاب مزمن.

تقدم السن

كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المعدة بسبب انخفاض الاستجابة الالتهابية مقارنة بالشباب، خاصة عند وجود مشكلات صحية سابقة.

التوتر النفسي

التوتر من العوامل المؤثرة في التهاب المعدة، إلا أن تأثيره غالبا ما يكون مؤقتا ويمكن تخفيفه مع زوال التوتر.

التأثير المناعي الذاتي

في بعض الحالات، يحدث التهاب المعدة نتيجة استجابة مناعية ذاتية يهاجم فيها الجسم خلايا بطانة المعدة، ما يؤدي إلى التهابات مزمنة واضطرابات مناعية محتملة ونقص فيتامين ب-12.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري