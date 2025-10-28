5 نصائح ذهبية للوقاية من الخرف- عليك اتباعها

اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يؤدي دورا محوريا في الوقاية من الخرف وتقليل خطر التدهور المعرفي.

فيما يلي أبرز النصائح التي تساعدك على دعم صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالتدهور المعرفي، وفقا لموقع "prevention".

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات

استهلاك عصائر الفاكهة والخضروات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وذلك بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في هذه الأغذية التي تسهم في حماية خلايا الدماغ.

زيادة أحماض أوميجا 3 الدهنية

المستويات المرتفعة من حمض الدوكوساهيكسانويك الموجود في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة، ترتبط بانخفاض معدلات الإصابة بمرض الزهايمر.

وتعد هذه الأسماك مصدرا غنيا بأحماض أوميجا 3 التي تدعم وظائف الدماغ وتحافظ على صحة الخلايا العصبية.

تناول مكملات حمض الفوليك

ينصح الخبراء بالحصول على حمض الفوليك سواء من المكملات الغذائية أو من الأطعمة الغنية به، نظرا لدوره في خفض مستويات الهوموسيستين في الدم، وهو مركب يرتبط بضعف القدرات الإدراكية.

التحكم في ضغط الدم

يرتبط ارتفاع ضغط الدم بزيادة خطر الإصابة بالخرف الوعائي ومرض الزهايمر، لذا ينصح الأطباء بمتابعة ضغط الدم بانتظام واتباع أساليب طبيعية للسيطرة عليه، مثل تقليل تناول الملح وممارسة النشاط البدني والمحافظة على وزن صحي.

الحصول على دعم اجتماعي قوي

التفاعل والانخراط مع الأصدقاء وأفراد العائلة يمكن أن يساعد على الحد من خطر الإصابة بالزهايمر في مراحل متقدمة من العمر، إذ يسهم التفاعل الاجتماعي في تحفيز الدماغ والمحافظة على نشاطه.

