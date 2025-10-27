إدمان وسائل التواصل.. الأسباب وأعراض الانسحاب (فيديو)

كشف الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية طب عين شمس، عن أسباب إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية والإنترنت، لدى العديد من الأشخاص، وتحديدا الشباب.

وخلال بودكاست "خارج العيادة"، والذي يقدمه حسام زايد، على منصة مصراوي، أكد هشام رامي، أن كتب الطب النفسي في العالم شملت إدمان المواد الاجتماعية ووسائل التواصل، والإنترنت والألعاب الالكترونية كنوع من اضطرابات الإدمان الحديثة.

أسباب إدمان وسائل التواصل والألعاب الالكترونية

وتابع أستاذ الطب النفسي: "هذا النوع من الإدمان سببه أنك مررت بتجربة وصلت للمخ أنها تجرية مفيدة تجلب متعة وسعادة، وعندما تتوقف عنها، المخ يشتاق لفعلها وهي منتشرة بين الأجيال الجديدة".

وأضاف الطبيب: "الشخص المدمن لهذا النوع لا يستطيع أن يجلس ساعتين دون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

أعراض الانسحاب

وعن أعراض الانسحاب، كشف: "يشعر المدمن بعدم الراحة، لا يستطيع القيام بوظائفه العقلية بطريقة سليمة، مع الغضب وعدم التركيز والتوتر، حتى يفعل هذا الشئ وهو استخدام وسائل التواصل".

وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن نسبة من 1 إلى 3 في المائة من الناس لديهم قابلية قوية لإدمان وسائل التواصل، والباقي يستطيع التصفح أو ممارسة الألعاب الإلكترونية دون إدمان، كاشفا أن العلاج يحتاج إلى وعي الشخص ودعم الآخرين.

