طعام يكافح علامات الشيخوخة ويحافظ على البشرة

قنديل البحر هو طبق شهي شائع الاستهلاك في مطابخ آسيوية متعددة تشمل الصين واليابان وكوريا وتايلاند وفيتنام.

يتم حفظه عادة بتمليح وتجفيف لحمه للحفاظ على قوام فريد، ويعاد ترطيبه قبل التحضير.

ويقدم غالبا باردا في السلطات مع تتبيلة من زيت السمسم والخل وصلصة الصويا، أو يمكن تقطيعه إلى شرائح رقيقة لقليها أو إضافتها إلى الشوربة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فوائد مكافحة الشيخوخة

يحظى هذا الطعام البحري حاليا باهتمام عالمي متزايد، خاصة بعد أن بدأ رواد التواصل الاجتماعي بالإشادة بفوائده في مكافحة علامات الشيخوخة.

وقال الدكتور راج داسجوبتا أخصائي الطب الباطني: "يسهم الكولاجين في الحفاظ على بشرة مشدودة وناعمة ومرنة".

وبما أن إنتاج الكولاجين يتناقص في الجسم مع التقدم في السن، مما قد يؤدي لظهور التجاعيد والترهل، فإن استهلاك الأطعمة أو المكملات التي تحتوي على الكولاجين يمكن أن يُساعد في دعم صحة الشعر والأظافر والمفاصل، كما يساهم في ترطيب البشرة والحفاظ على مرونتها للظهور بمظهر أكثر شباباً.

ويحتوي قنديل البحر على كمية كبيرة من الكولاجين، تصل نسبته في بعض الأنواع الصالحة للأكل إلى حوالي 50% من وزن القنديل الجاف.

بينما يختلف محتوى الكولاجين باختلاف الأنواع والأنسجة، فإن بعض قناديل البحر تحتوي على ما بين 2.61 و10.3 ملغ من البروتين لكل غرام من الأنسجة الرطبة.

كما إن استهلاك الكولاجين (عن طريق الفم) أفضل من تطبيق الكريمات التي تحتوي عليه، وذلك لأن الجزيئات الكبيرة في الكريمات لا تتمكن من اختراق الطبقة الخارجية للجلد للوصول إلى مكان بناء الكولاجين.

وبينما يسمح تناوله بتحلله إلى أحماض أمينية أصغر يمكن للجسم استخدامها في عملية بناء الكولاجين.

كما أن قنديل البحر أيضاً بديل أرخص بكثير من كريمات الكولاجين، التي قد تكلف مئات الدولارات. ولكنه منتج متخصص، وقد يصعب العثور عليه في العديد من متاجر المواد الغذائية.

اقرأ أيضا:

5 أنواع من التوابل تقي أمراضًا خطيرة في الجسم.. تعرف عليها

لا تتوقع.. هذا ما يشير إليه الشعور بـ"الحرقان" في القدمين ليلًا

7 علامات تكشف الفشل الكلوي المفاجئ.. لا تتجاهلها

علامات تحذيرية تكشف إصابتك بسرطان العمود والبنكرياس والطحال.. احذر تجاهلها

4 طرق لتخفيف ألم ارتجاع المريء وجدار المعدة.. لا تتجاهله