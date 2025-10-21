ما الطرق الصحيحة لتخزين الجبن للحفاظ عليه؟

حذرت خبيرة التغذية جيل ألين، مديرة قسم تطوير المنتجات في البحث والتطوير في شركة "تيلاموك"، من أن تخزين الجبن بطريقة غير صحيحة يفقده نكهته الطازجة ويؤثر على جودته وقيمته الغذائية.

وقالت ألين إن أسوأ خطأ يمكن ارتكابه هو وضع أنواع مختلفة من الجبن معًا في العبوة نفسها، مشيرة إلى أن تفاعل الخمائر والعفن بين الأصناف المختلفة، مثل الشيدر والجبن الأزرق، يؤدي إلى تلف أسرع وانتقال الطعم غير المرغوب فيه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوصت بالاحتفاظ بالجبن في عبوته الأصلية، مع إغلاق الطرف المفتوح بشريط مطاطي، أو استخدام بدائل مثل ورق الشمع أو أكياس الجبن المخصصة، للحفاظ على البيئة المناسبة للتخزين.

هل يمكن تجميد الجبن؟

يمكن تجميد الجبن المبشور فقط لاستخدامه لاحقا في الطهي، لأنه يذوب بسهولة، أما تجميد قطع الجبن الكبيرة يؤثر سلبًا على النكهة والملمس، لأنه يوقف عملية التعتيق الطبيعية.

وأضافت "ألين" أن الأجبان الصلبة تتحمل التجميد لمدة شهرين تقريبا، بينما لا يُنصح بتجميد الأجبان اللينة مثل الفيتا أو الجبن الكريمي، إذ تفقد قوامها وتصبح سائلة بعد الذوبان.

