نقص الزنك.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

الزنك أحد العناصر الأساسية لنمو الإنسان، وإنتاج الخلايا، كما يؤدي دورا محوريا في التئام الجروح وتقوية المناعة، ويؤدي نقصه إلى مجموعة من الأعراض التي تؤثر سلبا على صحة الجسم ووظائفه الحيوية، وفقا لموقع "onlymyhealth".

أعراض نقص الزنك:

فقدان الشهية.

تأخر التئام الجروح.

فقدان الوزن غير المبرر.

مشكلات في التركيز.

انخفاض حاستي الشم والتذوق.

الإسهال

ظهور جروح جلدية يصعب شفاؤها.

الفئات الأكثر عرضة:

النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بنقص الزنك، ما يؤثر على نمو الجنين وصحة الأم، كما يعاني مدمنو الكحول من ضعف امتصاص هذا المعدن، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية مزمنة.

طرق العلاج والوقاية:

تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء، الدواجن، البذور، الحبوب الكاملة، الكاجو والفول السوداني، اللوز.

وفي بعض الحالات، يوصي الأطباء بمكملات غذائية تحتوي على الزنك أو بمزيج من الفيتامينات والمعادن، كما تُستخدم مضادات حيوية أو أدوية مضادة للالتهابات لتحسين الامتصاص وعلاج الأعراض بشكل أسرع.

اقرأ أيضا:

فقدان الأسنان.. أثر جانبي خفي لـ انقطاع الطمث

أكثر من مجرد نكهة.. 6 توابل تعزز صحتك بشكل طبيعي

في هذه الحالة التهابات المسالك البولية علامة على سرطان الكلى

كيف يؤثر تناول التفاح يوميا على مستويات الكوليسترول؟

نوع أعشاب مضاد للبكتيريا ويحارب العدوى.. تناوله



