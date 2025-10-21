كيف تؤثر النحافة على صحة القلب؟

كشف باحثون من جامعة ماكماستر الكندية أن مظهر النحافة لا يعني التمتع بصحة جيدة، حيث كشفت دراسة حديثة أن بعض الأجسام النحيفة تخفي دهونا خطيرة داخل الأعضاء، تؤدي إلى أمراض القلب وتلف الشرايين.

ووفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة "Communications Medicine"، فإن هذه الظاهرة تُعرف طبيا باسم "النحافة الدهنية"، حيث تتراكم الدهون في مناطق مثل البطن أو الكبد دون أن تظهر على شكل سمنة واضحة، ما يجعل تشخيصها أكثر صعوبة.

الباحثون أوضحوا أن الدهون الحشوية ودهون الكبد من أخطر أنواع الدهون، كونها نشطة من الناحية الأيضية، وتسبب التهابات وتلفاً في جدران الشرايين، حتى لدى أشخاص لا يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو ضغط الدم، وفقا لموقع "mcmaster".

وقال الدكتور راسل دي سوزا، أحد معدي الدراسة: "نتائجنا تؤكد أن هذه الدهون تسبب أضرارا خفية بالشرايين، وهي رسالة تنبيه للأطباء والجمهور على حد سواء".

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 33 ألف بالغ في كندا والمملكة المتحدة، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وكشفت عن ارتباط واضح بين تراكم الدهون العميقة وتضييق الشرايين السباتية، ما يرفع خطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وشددت الدكتورة سونيا أناند، خبيرة أمراض الأوعية الدموية، على أن مظهر الجسم لا يعكس بالضرورة حالته الصحية، قائلة: "هذه الدهون لا تُقاس بمؤشر كتلة الجسم أو بمحيط الخصر، بل تحتاج لتقنيات تصوير دقيقة لتحديد أماكن تراكمها".

وأشار البروفيسور أليكس ميراس من جامعة أولستر إلى أن الدهون الحشوية تتسبب بأمراض القلب التاجية حتى لدى أصحاب الوزن الطبيعي.

النظام الغذائي والرياضة

ورغم خطورة هذه الدهون، يرى الباحثون أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين بانتظام يمكن أن يساعد على تقليلها، إلى جانب العلاجات الدوائية عند الضرورة.

وأشار الطبيب إلى أن أي فقدان في الوزن يسهم في تقليل المخاطر القلبية، مشدداعلى أهمية السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول لدى المصابين بهذه الحالة.

