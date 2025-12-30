أحمد شوبير يعلن وفاة نجم الأهلي السابق

ماذا يحدث مع المدرب؟.. اجتماع طارئ لمجلس الزمالك بعد إلغاء المران

أعلن أحمد شوبير وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، بعد صراع مع المرض.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لله ما أعطي ولله ما أخذ إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "وفاة كابتن حمدي جمعة نجم الأهلي السابق، بعد صراع مرير مع المرض البقاء والدوام لله".

وعاني الراحل حمدي جمعة من أزمة صحية خلال الفترة الماضية، وقام بزيارته في تلك الفترة مجموعة من نجوم المارد الأحمر السابقين وعلى رأسهم محمود الخطيب أسطورة النادي ورئيسه الحالي.

وكان جمعة واحدا من نجوم النادي الأهلي في فترة السبعينات، وشغل مركز الظهير الأيمن في تلك الفترة.

