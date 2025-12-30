مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

أحمد شوبير يعلن وفاة نجم الأهلي السابق

كتب - يوسف محمد:

02:55 ص 30/12/2025 تعديل في 03:02 ص
أعلن أحمد شوبير وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، بعد صراع مع المرض.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لله ما أعطي ولله ما أخذ إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "وفاة كابتن حمدي جمعة نجم الأهلي السابق، بعد صراع مرير مع المرض البقاء والدوام لله".

وعاني الراحل حمدي جمعة من أزمة صحية خلال الفترة الماضية، وقام بزيارته في تلك الفترة مجموعة من نجوم المارد الأحمر السابقين وعلى رأسهم محمود الخطيب أسطورة النادي ورئيسه الحالي.

وكان جمعة واحدا من نجوم النادي الأهلي في فترة السبعينات، وشغل مركز الظهير الأيمن في تلك الفترة.

أخبار كأس الأمم الأفريقية

