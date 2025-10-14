لعشاق الكافيين.. 7 مشروبات ساخنة تغنيك عن القهوة

مع تغير الفصول وبرودة الأجواء، يزداد شغفنا بالمشروبات الدافئة وغالبا ما تكون القهوة هي الخيار الأول.

لكن الإفراط في تناولها قد يسبب القلق، الأرق، وحتى اضطرابات في الهضم والمزاج.

يتساءل البعض هل هناك بدائل طبيعية وصحية تمنحك الدفء والطاقة، وتدعم مناعتك بدون آثار القهوة الجانبية.

في هذا التقرير، يستعرض مصراوي 7 مشروبات ساخنة لذيذة ومغذية، يمكنك اعتمادها في روتينك اليومي بدلا من فنجان القهوة الزائد، وفق "Healthline".

مشروبات ساخنة مفيدة بدائل للقهوة



شاي الماتشا

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل EGCG، تساعد في تنشيط الجسم وتحسين التركيز دون العصبية التي قد تسببها القهوة.

كمية الكافيين فيه أقل من القهوة غالبا، وتأتي الطاقة معه معتدلة وبطيئة التحرير.

الحليب الذهبي

مزيج من الكركم، القرفة، الزنجبيل، وغالبا الحليب أو بدائل نباتية، يساعد في تقليل الالتهاب وتقوية المناعة.

بديل ممتاز للقهوة خصوصا في الصباح الباكر أو وقت العصر حين تحتاجين دفعة دافئة بدل القهوة.

شاي الأعشاب

تخفف من الانتفاخ، تساعد الهضم، وتهدئ الجهاز الهضمي، خصوصا مع تقلبات الطقس.

خال أو شبه خال من الكافيين، مما يجعله مناسبا مساء لتساعدي جسمك على الاسترخاء والنوم الجيد.

مشروب القرفة

إذا كنت ترغبين بشيء يمنحك طاقة دون الإفراط، القرفة خيار ممتاز؛ يحتوي على كافيين لكن مع مضادات أكسدة وفوائد إضافية للقلب والجهاز المناعي.

مذاقه مختلف عن القهوة وتأتي الطاقة أقل حدة أو قفز مفاجىء.

مشروب الشعير المحمص

مصنوع من شعير محمص أو حبوب أخرى، خال من الكافيين، وهو بديل مريح لمن يرغبون بمذاق قريب من القهوة دون تأثيراتها الجانبية.

شاي الكركديه

الكركديه معروف بتحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم؛ خال من الكافيين ومليء بالمضادات المؤكسدة.

مشروب التفاح بالتوابل

مزيج دافئ من عصير التفاح مع التوابل مثل القرفة والقرنفل والزنجبيل؛ يعطي دفء ومذاق مريح جدا خصوصا عندما يبرد الطقس.

يمكن تحليته طبيعيا قليلا أو استخدام عصير تفاح طبيعي، يساعد على خلق تجربة دافئة بديلة للقهوة.

