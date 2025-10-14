فاكهة مذهلة تساعد على خسارة الوزن وتقوي القلب

تحظى الكمثرى بشعبية كبيرة ليس فقط لمذاقها اللذيذ، بل لما تحتويه من عناصر غذائية تسهم في تعزيز الصحة العامة.

إليك أبرز فوائدها، وفقا لما ورد في موقع "health".

إنقاص الوزن

الكمثرى خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى إنقاص وزنهم، بفضل غناها بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتقلل من تناول الوجبات غير الصحية.

تحسين عملية الهضم

تُسهِم الكمثرى في تحسين الهضم بفضل محتواها العالي من الألياف والسوربيتول، ما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

تعزيز صحة القلب

بفضل مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والنحاس، يؤدي تناولها إلى تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، كما تساعد أليافها في خفض الكوليسترول الضار.

تقوية المناعة

الكمثرى غنية بفيتامين C، المعروف بدوره في دعم جهاز المناعة ومقاومة العدوى، تناولها بانتظام قد يقي من نزلات البرد والإنفلونزا.

تعزيز صحة العظام

توفر أيضا فيتامين K والبورون، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والمساعدة في امتصاص الكالسيوم، ما يجعلها مفيدة للوقاية من هشاشة العظام.

نضارة البشرة ومقاومة الشيخوخة

يساعد فيتامين C الموجود في الكمثرى على تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يعزز نضارة البشرة ويقلل من التجاعيد، كما تسهم مضادات الأكسدة فيها في محاربة علامات التقدم في السن.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم