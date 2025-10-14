ما سبب إصابة النساء بالاكتئاب أكثر من الرجال؟

كشف باحثون أستراليون أن النساء يحملن استعدادا وراثيا أكبر للإصابة بالاكتئاب السريري مقارنة بالرجال.

الدراسة، التي أجراها معهد بيرجوفر للأبحاث الطبية، شملت تحليل الحمض النووي لنحو 200 ألف شخص مصاب بالاكتئاب.

كما وجدت أن النساء يحملن ما يقارب ضعف عدد العلامات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مقارنة بالرجال، حيث تم تحديد 13 ألف علامة جينية لدى النساء مقابل 7 آلاف فقط لدى الرجال، وفقا لموقع "لايف ساينس".

وقالت الدكتورة جودي توماس، المشرفة على الدراسة، إن هذه النتائج تؤكد أن الاستعداد الوراثي للاكتئاب أكبر لدى النساء.

ووفق الدراسة، يمكن أن تؤثر هذه التغيرات الجينية على مسارات بيولوجية مهمة مثل التمثيل الغذائي وإنتاج الهرمونات، ما يفسّر ظهور أعراض مختلفة بين الجنسين، مثل تغيرات الوزن أو الطاقة لدى النساء المصابات.

من جهتها، أوضحت الباحثة بريتاني ميتشل أن نتائج الدراسة تطرح تساؤلات حول تركيز الأبحاث والأدوية النفسية الحالية على الذكور فقط، رغم أن النساء يتأثرن بشكل مختلف.

