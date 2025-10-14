مشروب شائع يحمي الكبد من التلف.. تناوله فورا

كشف باحثون من جامعة كاجوشيما اليابانية أن الاستهلاك اليومي للشاي الأخضر يمكن أن يشكل وسيلة فعالة للوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، أحد أبرز أمراض الكبد المرتبطة بنمط الحياة الحديث.

أظهرت الدراسة التي نُشرت في "مجلة Food & Function" أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يقلل من تراكم الدهون في الكبد، ويعزز استقلاب الدهون، كما يعيد التوازن إلى ميكروبات الأمعاء، ما يسهم في الوقاية من اضطرابات الأيض المرتبطة بالسمنة، وفقا لموقع "لينتا.رو".

واعتمدت الدراسة على تجارب مخبرية خضعت فيها فئران لنظام غذائي يتضمن جرعات يومية من الشاي الأخضر، وأظهرت النتائج:

انخفاض مستويات الدهون والإنزيمات المرتبطة بتلف الكبد.

تحفيز طرد الدهون الثلاثية من الجسم.

تثبيط إنتاج الدهون في خلايا الكبد، وتنشيط الإنزيمات المسؤولة عن تحللها، بفضل مركب EGCG الفعال.

كما أظهرت النتائج أن الشاي الأخضر يخفض نسبة بكتيريا Firmicutes، التي ترتبط بزيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي.

وأشار الباحثون إلى أن كوباً واحداً يومياً من الشاي الأخضر المُحضر بالطريقة التقليدية قد يكون كافياً لتحقيق هذه الفوائد ولتعزيز صحة الكبد.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم