تحذير في المطبخ.. مخاطر خفية لتخزين الطعام بأكياس البلاستيك

رغم اعتماد كثير من الأسر على الأكياس البلاستيكية كوسيلة سهلة ورخيصة لتخزين الطعام، إلا أن لهذه العادة الشائعة أضرارًا صحية خطيرة قد لا يدركها البعض، خاصة إذا لم تكن هذه الأكياس مخصصة للأغراض الغذائية.

تسرب مواد كيميائية ضارة

وتصنع الأكياس البلاستيكية من مزيج من المواد الكيميائية، لا سيما مادتي "ثنائي الفينول أ" و"الفثالات"، وهما من المركبات المثيرة للقلق علميًا.

عند تخزين الطعام في هذه الأكياس، قد تتسرب هذه المواد إلى الطعام، مما يعرّض الجسم لمخاطر مثل اضطراب الهرمونات، البلوغ المبكر، تغيّرات في الأنسجة، وحتى تلف جيني، وفقًا لما نقله موقع Food NDTV.

وينصح الخبراء باستخدام بدائل أكثر أمانًا، مثل الأكياس الورقية أو أكياس البولي إيثيلين عالية الجودة المخصصة للطعام.

خطر التلوث البكتيري

وتعد الأكياس البلاستيكية بيئة مهيّأة لتكاثر البكتيريا، خاصة عند تعرضها للتمزق أو تلف السطح، سواء أثناء الاستخدام أو التخزين في الثلاجة.

وقد تتعرض أيضًا لتلوث ناتج عن ملامسة الأوساخ أو الحشرات، لذا من الضروري التأكد من نظافتها التامة قبل استخدامها.

الخضروات تحتاج للتنفس

وعلى عكس الاعتقاد السائد، لا يساعد حفظ الخضروات والفاكهة في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق على إبقائها طازجة، بل قد يتسبب في تلفها بشكل أسرع، إذ تحتاج بعض الأصناف إلى التهوية لمنع تعفنها.

