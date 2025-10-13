5 أعراض تنذر بنقص فيتامين أ في الجسم.. لا تتوقعها

فيتامين أ من الفيتامينات الأساسية التي تؤدي دورا حيويا في دعم صحة الجسم، وعند نقص مستوياته عن المعدل الطبيعي، تظهر مجموعة من الأعراض والمشكلات الصحية التي تؤثر على وظائف الجسم الحيوية.

فيما يلي أبرز الأعراض التي تشير إلى نقص فيتامين أ، وفقا لموقع "health":

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

يسبب نقص مستويات هذا الفيتامين يزيد من تعرض الجسم لالتهابات الجهاز الهضمي، والإسهال وسوء الامتصاص، وكذلك التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

تغيرات في الرؤية

يؤدي نقص فيتامين أ إلى جفاف العين والعمى الليلي، ما يصعب الرؤية في الظلام ويزيد من خطر فقدان البصر إذا لم يعالج.

سوء صحة الأسنان

يؤثر نقص الفيتامين على تكوين الأسنان وميناها، ويسبب التهابات في اللثة.

ضعف العظام

الفيتامين مهم لقوة العظام، لكن نقصه أو زيادته قد يسبب هشاشة العظام وزيادة خطر الكسور.

تساقط الشعر

يرتبط نقص فيتامين أ بتساقط الشعر، حيث يؤثر على بصيلات الشعر ونموه، مع ضرورة تجنب الإفراط في تناوله لتفادي نفس المشكلة.

الأعراض عند الأطفال

تشمل أعراض نقص فيتامين أ عند الأطفال ما يلي:

الإسهال، القيء.

السعال مع الحمى.

العمى.

متي يجب عليك زيارة الطبيب؟

يجب عليك زيارة الطبيب إذا لاحظت أي علامات لنقص فيتامين أ، مثل ضعف أو فقدان الرؤية، جفاف أو التهاب العينين، العمى الليلي، أو الإصابة بالالتهابات المتكررة.

